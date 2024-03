UFFICIALE, Acosty ha risolto con il Suwon Bluewings

FirenzeViola.it

È terminata dopo poco più di un anno l'avventura di Boadu Maxwell Acosty in Corea del Sud. L'attaccante ghanese ex Fiorentina ha risolto il contratto con il Suwon Bluewings, club di seconda serie, a causa dei continui infortuni: "Acosty era in riabilitazione dopo essere stato operato in Italia il 23 dicembre per curare un problema accusato al termine della scorsa stagione.

Tuttavia, nonostante i continui sforzi del giocatore e dello staff medico, il rientro è lontano e si è deciso di risolvere il contratto in maniera consensuale". Acosty, 32 anni, ha giocato a lungo in Italia, dove ha vestito le maglie di Reggiana, Fiorentina, Juve Stabia, Carpi, Chievo, Modena, Latina e Crotone. Per lui 23 presenze e nessun gol in Serie A, 115 in B con 10 reti all'attivo.