La Supercoppa europea si giocherà per la prima volta in Italia, ad Udine il 13 agosto del prossimo anno. Lo ha infatti ufficializzato la Uefa con il seguente comunicato: "Lo Stadio Friuli di Udine è stato designato come sede della Supercoppa UEFA 2025 il 13 agosto 2025".