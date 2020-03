UEFA, Pronta a sospendere Champions ed EL

La UEFA è pronta a fermare tutto già da oggi. Per ora è una semplice voce, ma la decisione è l'uficialita potrebbe arrivare a breve. Lo anticipa il quotidiano spagnolo Marca, specificando che anche le gare di questa sera valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League non dovrebbero andare in scena. D'altronde la positività di Rugani e di un giocatore del Real, oltre alla sospensione dei campionati in diversi paesi e di porte chiuse in altri non potevano non costringere la UEFA ad una riflessione.