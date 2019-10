Prende piede in questi ultimi minuti una nuova possibilità per la panchina dell'Udinese ed è quella che porta all'ex ct dell'Italia Under 21, Luigi Di Biagio. L'ex centrocampista potrebbe ripartire proprio da Udine, anche perché piace molto al direttore sportivo Marino e questo potrebbe essere un dettaglio non da poco, in attesa dell'oramai certo esonero di Igor Tudor.