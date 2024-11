UDINESE-JUVENTUS, Le ufficiali: Vlahovic non riposa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus cerca la vittoria dopo due pareggi consecutivi in casa di un'Udinese rilanciata quest'anno dalla cura Runjaic. I friulani hanno due punti in meno del team di Thiago Motta e vogliono tentare lo sgambetto alla Signora superandola in classifica. Andamento un po' altalenante quello dei padroni di casa che nell'ultimo turno di campionato hanno perso in casa del Venezia per 3-2 dopo essere stati in vantaggio di due gol. Queste le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 18:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.