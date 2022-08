UDI-FIO, I numeri del match di domani

Archiviata la terza giornata di campionato col pari a reti bianche contro il Napoli, la Fiorentina torna subito in campo: domani nel match della Dacia Arena (calcio d'inizio alle ore 18:30), i viola affrontano l'Udinese nella quarta giornata di Serie A. Come ad ogni vigilia di campionato, la Lega Serie A ha condiviso alcuni numeri e curiosità legati ai match in programma. Ecco quelli relativi alla sfida di Udine:

L’Udinese ha vinto due degli ultimi tre confronti in Serie A TIM contro la Fiorentina (1P), mettendo fine a una striscia di imbattibilità viola durata dal settembre 2016 all’ottobre 2020 (nove partite – 6V, 3N per la Fiorentina). L’Udinese ha tenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime cinque sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 27 gare nel massimo campionato contro la Viola.

Dopo la vittoria 1-0 nella scorsa stagione (gol su rigore di Vlahovic), la Fiorentina potrebbe vincere due partite consecutive in casa dell’Udinese in Serie A TIM per la prima volta dal dicembre 2000-ottobre 2001. I bianconeri, invece, non restano a secco di gol per due gare interne di fila contro i viola dal periodo tra settembre 1959 e aprile 1961 (due). L'Udinese ha trovato il successo nell'ultima gara di campionato giocata di mercoledì, 4-0 proprio contro la Fiorentina lo scorso 27 aprile - prima di questa vittoria, i friulani arrivavano da 16 incontri consecutivi senza i tre punti in questo giorno della settimana (6N, 10P). Dopo lo 0-0 contro la Salernitana alla seconda giornata di questo campionato, l'Udinese potrebbe tenere la porta inviolata in due gare interne di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2021 (quattro in quell'occasione, con Luca Gotti in panchina).

Nelle ultime 11 partite di campionato l’Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 3N, 4P): vittoria contro il Monza nella gara più recente. La Fiorentina ha pareggiato due partite consecutive con il punteggio di 0-0 in Serie A TIM per la prima volta dal dicembre 2017, con Stefano Pioli in panchina - i viola non pareggiano tre gare di fila senza reti dal 1980, quando raggiunsero il proprio record di quattro. Per la prima volta in Serie A TIM dall'arrivo di Vincenzo Italiano, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per due gare consecutive di campionato – i viola non arrivano a tre clean sheet di fila da gennaio 2020, con Giuseppe Iachini (in quel caso il secondo fu proprio contro il Napoli). L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha segnato due gol contro la Fiorentina in Serie A TIM, incluso il suo primo nel massimo campionato italiano, il 19 febbraio 2017 con la maglia del Milan. Luka Jovic ha segnato un gol in questa Serie A TIM, in casa contro la Cremonese; l’attaccante della Fiorentina non realizza una rete in trasferta in campionato dal dicembre 2021 contro la Real Sociedad, con la maglia del Real Madrid.