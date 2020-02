UDI-FIO, Friulani 999 volte a punti. Il bilancio...

Hanno raggiunto quota 999 le gare a punti dell’Udinese in Serie A. Le vittorie ammontano, infatti, a 528 (354 fra le mura di casa e 174 in trasferta), mentre i pareggi sono 471 (242 interni e 229 quando ospiti).

E il bilancio dei 43 incontri disputati in Friuli contro la Fiorentina nel massimo torneo italiano vede i bianconeri per 15 volte capaci di raccogliere l’intera posta in palio e in 16 circostanze ‘accontentarsi’ di un segno X.

Anche il risultato più ricorrente permetterebbe di tagliare quota mille.

Fra A e cadetteria è, infatti, il 2-2 con le sue 7 caps dal 1950-1951 in poi. Negli ultimi 5 scontri diretti, inoltre, ha fatto capolino 2 volte: nel 2014-2015, alla 28esima giornata, Wague al 15’, Mario Gomez al 50’ e 53’, Kone al 62’; nel 2016-2017, al quinto turno, Zapata al 26’, Babacar al 30’, Danilo al 45’, Bernardeschi al 52’.

In casa la squadra di mister Gotti ha fatto in questo torneo 18 punti (5V – 3X – 4P con 10GF e 12GS). Quella di Iachini in trasferta ha raccolto 15 punti (4V – 3X – 5P con 19GFe 19GS).

Negli ultimi due turni i viola hanno usufruito di 3 calci di rigore, nessuno degli altri diciannove club di A s’è presentato così tante volte sul dischetto degli undici metri in quest’ultimo periodo. E proprio i più recenti cinque Udinese-Fiorentina ci raccontano di 2 penalty concessi ai toscani.

A proposito di rigori… l’Udinese ancora aspetta il primo a favore nella Serie A 2019-2010.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

44 incontri disputati

15 vittorie Udinese

16 pareggi

13 vittorie Fiorentina

62 gol fatti Udinese

57 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Fiorentina 2-2, 38° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Fiorentina 1-1, 22° giornata 2018/2019