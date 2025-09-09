Tutto facile per la Norvegia di Haaland: 11-1 alla Moldavia e 15 punti

Non arrivano buone notizie dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali per l'Italia. La Norvegia di Erling Braut Haaland non sbaglia con la Moldavia e rimette una distanza di 6 punti (con una partita in più) dagli azzurri, asfaltando la Moldavia sempre più fanalino di coda del girone. 11-1 grazie a cinque reti del fenomeno del Manchester City e alle reti di Myhre e Odegaard che insieme ai quattro gol di Aasgard hanno permesso agli scandinavi di sigillare i 3 punti in una partita senza storia, che deciderà probabilmente anche chi avrà la differenza reti generale a favore.