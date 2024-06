TUDOR, Lazio cerca la pace. Italiano sempre più Bologna

FirenzeViola.it

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello sport, ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza bianco-celeste e Igor Tudor. Dopo la tensione dei giorni scorsi che aveva addirittura portato all'ipotesi di un'interruzione anticipata del contratto tra il tecnico croato e la squadra della capitale, le parti hanno cercato dunque riconciliarsi. Questi attriti rientrati, (ma non del tutto sempre secondo la rosea) indirizzano ancor di più Vincenzo Italiano sponda Bologna, unica pretendente decisa a fare sul serio. Sull'ormai ex tecnico della Fiorentina era rimasta a monitorare sullo sfondo la Lazio in caso di addio di Tudor.