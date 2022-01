TUDOR, Difficile pensare al calcio con questo caos ma...

Il Verona, come è noto, ha avuto una vigilia particolarmente movimentata visto che con 11 casi positivi non sapeva se avrebbe avuto l'ok dell'Asl a partire per il Picco. Ottenuto non solo ha potuto giocare ma si è presa la soddisfazione di vincere contro lo Spezia al Picco. Ecco la soddisfazione del tecnico scaligero Igor Tudor a fine gara, ai microfoni di DAZN: "Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato per il Covid, per cui è una vittoria che vale doppio. Non era facile. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi, in questi giorni c'è stato tanto casino ed era difficile pensare al calcio. Invece i ragazzi sono stati sul pezzo e faccio loro i complimenti".