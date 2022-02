TUDOR, A Firenze proveremo a vincere

Igor Tudor, tecnico del Verona che oggi ha certificato la salvezza, non si vuole fermare dopo il primo obiettivo raggiunto e commenta nel post partita: "Mi auguro di vincere più partite possibili. A Firenze bisogna provare a vincere, così come con il Napoli. Dobbiamo basarci sulle prestazioni, anche perché le ultime partite sono sempre molto difficili, tutti lottano per qualcosa. Sembra che siamo in una via di mezzo, ma non è così: voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia".

Sui due infortunati spiega: "Per Retsos è un problema agli adduttori, spero non sia grave. Barak sentiva un dolore già all'intervallo all'anca: ha stretto i denti e poi purtroppo è dovuto uscire. Non posso dire l'entità del problema, ma spero non sia grave".