Muller parla dagli USA: "Non ho ancora ricevuto offerte irrinunciabili"

vedi letture

Thomas Müller si prepara a lasciare il Bayern Monaco dopo l'ultima avventura al Mondiale per Club. Il simbolo del club bavarese, in scadenza di contratto, si dice entusiasta dell'esordio con la goleada contro l'Auckland City FC: "Abbiamo giocato con intensità e serietà. Volevamo segnare a ogni azione. Anche se fa caldo, non bisogna mai fermarsi: questa è la mentalità che ci ha premiati".

Resta l'incertezza sul futuro dell'attaccante, che ha dichiarato a Sky Sport DE: "Non ho ancora ricevuto offerte irrinunciabili ma mi piacerebbe valutarne una fuori dagli schemi. Voglio continuare a giocare, ma senza fretta. Il progetto dovrà essere perfetto". Al momento si sarebbero mossi ben sette club: Los Angeles FC, Cincinnati e San Diego in MLS, Vissel Kobe in Giappone, oltre a Fiorentina, Fenerbahçe e Galatasaray. Nessuna pista, per ora, sembra tentare Muller, che avrebbe sicuramente preferito continuare a giocare nella squadra che lo ha reso un campione.