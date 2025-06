Marianella e Minotti approvano Dzeko. Teotino non troppo: ecco perché

Ospiti di Sky Sport nel programma dedicato al calciomercato, sia Lorenzo Minotti che Massimo Marianella approvano la scelta della Fiorentina di puntare su Edin Dzeko. Inizia con la sua analisi l'ex calciatore: "Direi che Dzeko è una buona idea considerando che il problema della Fiorentina nella passata stagione era proprio non avere qualcuno che potesse sostituire Kean. Io stravedo per lui, è un giocatore che fa giocare bene la squadra, secondo me si sposa benissimo anche con Kean".

Gli fa eco Marianella: "Il prossimo sarà il gol numero 450 della sua carriera. Questo per dire quanto Edin Dzeko abbia sempre segnato, dal Manchester City all'Inter. L'unico punto interrogativo è: sarà davvero il vice Kean? Nel caso dovessero giocare insieme allora è un'ottima idea".

Non è dello stesso avviso invece Gianfranco Teotino, che amplia la riflessione a livello nazionale: "Non mi riferisco solo a Dzeko, ma ai tanti cavalli di ritorno in Serie A che sto sentendo. Non discuto Dzeko come giocatore perché si tratta di un grande, però poi allora non parliamo più di Nazionale. Giocatori come Dzeko tornano in Italia e toglieranno il posto ai giovani attaccanti che hanno a disposizione i club, penso a Camarda ma anche a tanti altri che dovranno ancora stare in panchina".