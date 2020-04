TRANSFERMARKT, Svalutazione: ACF perde 18,7%

Interessante dato statistico fornito da Tranfermarkt, a proposito dell'incidenza dell'emergenza Coronavirus sulla svalutazione della Serie A. Se nel complesso il massimo campionato italiano vale all'incirca un miliardo in meno, la squadra più toccata da queste quote al ribasso è la Juventus, che perde virtualmente 140 milioni di valore, seguita dall'Inter a 132. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, il valore della rosa passa da 309.6 milioni di euro a 251.8, lamentando così una perdita di circa 58 milioni, stimabile in percentuale al 18,7%.

Di seguito la tabella tratta dal portale.