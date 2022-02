TOSTO, Fiorentina destinata a diventare una grande

L'ex calciatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato al TMW News della gara tra Fiorentina e Atalanta. Queste le sue parole: "Le sfide tra queste due squadre sono diventate rivincite su rivincite, colpi bassi che fanno da contorno alla bellezza di questo sport. Entrambe sono due realtà che vogliono diventare grandi. L'Atalanta ci sta riuscendo e continuerà a riuscirci, la Fiorentina è una serie candidata fastidiosa per la corsa all'Europa. Per questo i viola sono diventati un avversario noioso per la squadra di Gasperini: sono in grande crescita, hanno trovato l'allenatore giusto non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. Il presidente Commisso ha intrapreso la strada giusta ed è per questo che la Fiorentina è destinata a diventare grande. Il presidente ha grandi ambizioni per la piazza e per la sua squadra. Spero e penso che possa arrivare in Europa League: vorrebbe dire molto, ancor prima del tempo".