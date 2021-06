TORREIRA, Parla l'agente: "Vuole tornare in Italia"

Lucas Torreira sembra in procinto di poter tornare in Serie A: dopo un'esperienza in chiaroscuro all'Arsenal e l'annata, anche questa non entusiasmante a livello personale, all'Atletico Madrid, il centrocampista uruguayano, rientrato a Londra dopo il prestito, sembra in uscita dall'Inghilterra. A confermare la possibilità di rivederlo in Italia è il suo agente, Pablo Bentancur, che a Tuttomercatoweb.com ha detto: "Lucas vorrebbe tornare in Italia. Ho ricevuto offerte da Francia, Russia e Spagna ma lui sembra determinato a ritornare in A e dimostrare quanto vale. L'Arsenal ha capito la situazione e credo che ci aiuterà". Queste le parole dell'agente di Torreira, mediano ex Sampdoria che è stato oggetto dei desideri anche della Fiorentina e che ora sembra vicino alla Lazio.