Torreira, gran doppietta contro la Lazio in amichevole. Zaniolo in tribuna

vedi letture

Il grande protagonista fuori dal campo di Galatasaray-Lazio, amichevole estiva in programma a Istanbul, è stato Victor Osimhen che ha messo l'ultima firma sul contratto davanti ai suoi nuovi tifosi. In campo invece è stato l'ex Fiorentina Lucas Torreira a prendersi la scena realizzando una doppietta pregevole nel 2-2 con cui le due squadre hanno pareggiato dopo una bella partita. Il centrocampista uruguaiano sblocca la gara con un colpo di testa da due passi sugli sviluppi di un calcio da fermo, poi segna il gol che fissa il punteggio finale con un gran destro all'angolino da fuori area. Per la squadra italiana guidata da Maurizio Sarri, le reti sono arrivate grazie a un autogol di Sanchez e ad un gol di Zaccagni sul finire del primo tempo. Buone indicazioni per i biancocelesti che proseguiranno la loro preparazione in vista dell'esordio in campionato.

Per quanto riguarda un ex viola più "fresco" come Nicolò Zaniolo, le telecamere lo hanno colto sugli spalti: il trequartista italiano non è stato convocato per la sfida contro la Lazio, dunque si è seduto in tribuna a guardare i compagni di squadra.