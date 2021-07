TORO, Messias sempre più vicino. Pjaca e Belotti…

FirenzeViola.it

Belotti non ha ancora deciso il suo futuro e se lo scenario cambia e il Gallo scompare dalla lavagna tattica - scrive La Stampa - ecco le nuove prospettive: Sanabria prima punta, Pjaca sulla destra e, ad oggi, Verdi sulla sinistra con Messias possibile sostituto in caso di arrivo. Per Belotti c'è l'interesse del Siviglia che è pronto a offrire 18 milioni più l'attaccante Munir. Ma Cairo non scende sotto i 30 milioni.