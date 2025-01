TORINO, Sorpassata la Lazio per Casadei: è a un passo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino, dopo Elmas, si prepara a chiudere un doppio colpo per il proprio centrocampo e ha messo le mani anche su l'ex obiettivo della Fiorentina Cesare Casadei. Controsorpassata in via definitiva e una volta per tutte la Lazio, grazie ad una proposta al Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo. Intanto il Torino si è assicurato pure Elmas: il macedone ex Napoli si trasferirà nelle prossime ore al club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. In caso di acquisto a titolo definitivo, al termine della stagione in corso, la società di Urbano Cairo verserà nelle casse dei tedeschi 18 milioni di euro.