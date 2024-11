TORINO-MONZA, Finisce in parità: all'Olimpico è 1-1

FirenzeViola.it

Un punto a testa e vittoria rimandata per entrambe le squadre. Dopo 3' di recupero, infatti, termina 1-1 la sfida tra Torino e Monza. Succede tutto nel secondo tempo, con Masina che rompe l'equilibrio al 59' portando in vantaggio i padroni di casa, raggiunti quattro minuti più tardi da Djuric. Appuntamento con i tre punti rimandato, per entrambe.