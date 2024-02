TORINO-LAZIO, Le formazioni ufficiali del recupero

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita di fondamentale importanza quella di stasera tra Torino e Lazio, recupero della 21^ giornata di Serie A, per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Gli uomini di Juric arrivano dalla vittoria contro il Lecce e sono in grande fiducia, i biancocelesti invece hanno perso contro il Bologna dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha esaltato la piazza. Ricordiamo che la Lazio sarà la prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.