TORINO, L'attaccante Adams arrivato in città per le visite

Il Torino avrà un nuovo attaccante, Ché Adams, che in serata è sbarcato in città. L'attaccante classe 1996, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Southampton, domani sosterrà le visite mediche poi raggiungerà la squadra in ritiro a Pinzolo. Per l'attaccante scozzese, reduce da 15 gol in 41 presenze in quest'ultima stagione, è pronto un contratto triennale a 2,4 milioni di euro all'anno. Lo riporta Tuttomercatoweb.