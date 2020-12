TORINO, Cairo: "Lavoriamo al rinnovo di Belotti"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato ai microfoni di Rai GR Parlamento la sua esperienza con il Covid, oltre ad analizzare la situazione della squadra granata: “Prime avvisaglie mercoledì 28 ottobre, stavo un po’ male e un po’ di febbre. La mattina dopo febbre più alta, ho fatto tampone e mi è risultato positivo. Ho fatto tac e ho scoperto che c’era un piccolo focolaio di polmonite bilaterale, sono rimasto in ospedale per una settimana. Ho fatto bene a stare lì, è una malattia subdola. Non sai come potrà evolvere, dico sempre che bisogna stare prudenti e attenti. Parte con poca febbre e man mano cresce. Ho un amico che è rimasto a casa con la febbre, poi è andato in ospedale e si è salvato ma se l’è vista brutta. Io non l’ho vista brutta, ma ero attento che non peggiorasse. Dopi venti giorni sono stato negativo, ora sto bene. Non bisogna sottovalutare nulla”.

Ha pensato di cacciare Giampaolo?

"Mai, nemmeno per un momento. Può fare bene con noi, ho fiducia in lui. E' un atto di stima"

Quale sarà il futuro di Belotti?

"Abbiamo molta stima, fiducia e apprezzamento nel nostro capitano: l'obiettivo è quello di tenerlo. Ora parleremo di prolungamento, questa è la nostra idea e ci stiamo lavorando con Vagnati".

E' stato un 2020 disastroso per il Toro.

"Siamo molto indietro rispetto al 2019, anche se con gli stessi giocatori e alcuni rinforzi. Dobbiamo ritrovare quella strada, era da anni che facevamo bene con le esperienze in Europa League. Mi auguro, e ne sono convinto, che possiamo ripartire con un nuovo ciclo con Giampaolo".