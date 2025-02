TOP FV, Vota il miglior viola in Inter-Fiorentina 2-1

vedi letture

Dopo il roboante successo per 3-0 di giovedì scorso al Franchi la Fiorentina torna ad affrontare l'Inter, questa volta però a San Siro. I viola, con lo stesso atteggiamento tattico della sfida d'andata, provano a difendersi bassi cercando di fare male ai nerazzurri in contropiede. Nel primo tempo, che finisce in parità (1-1), i meneghini vanno in vantaggio grazie ad un'autorete di Pongracic sugli sviluppi di un corner che non si sarebbe dovuto battere, visto che la palla messa in mezzo da Bastoni era uscita prima dell'intervento di Mandragora. I viola trovano il pareggio al 44' con Mandragora, che dal dischetto è freddo e spiazza Sommer. Nella ripresa l'Inter trova il gol definitivo vantaggio con Arnautovic che sovrasta i centrali gigliati e di testa mette il pallone alle spalle di De Gea. Nel finale con l'inserimento dei nuovi acquisti Fagioli e Zaniolo la Fiorentina prova a trovare il pareggio ma senza riuscirci, finisce 2-1 in favore dei nerazzurri. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chide ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Di seguito il link:

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN INTER-FIORENTINA 2-1