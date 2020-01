TOMOVIC, Rosso col Verona: salterà i viola

Si complica ulteriormente la partita per la SPAL, già sotto di un gol contro il Verona: biancoazzurri che finiranno la gara in dieci per rosso diretto a Nenad Tomovic, autore di una bruttissima entrata a metàcampo su Faraoni, il quale stava rilanciando per allontanare il pericolo dalla propria area di rigore. Violento e insensato l'intervento dell'ex Chievo Verona, che lascia in inferiorità la propria squadra per quasi un'ora di gioco. Il difensore serbo salterà così la gara con la Fiorentina, sua ex squadra.