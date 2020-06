TMW, T. Silva vuole 12 mln in due anni: Everton avanti

Il fatto che Thiago Silva lascerà il Paris Saint Germain a fine stagione è acclarato, ma quale sarà la sua prossima squadra è ancora da decidere. Secondo quanto riporta TMW, il Milan è da escludere perché Rangnick vuole un progetto giovane, mentre ad essere in pole è l'Everton di Ancelotti che propone un contratto annuale con opzione per la stagione successiva a 4,5 milioni più bonus. Il brasiliano è stuzzicato dall'idea di ritrovare l'ex tecnico rossonero, ma vorrebbe un biennale e una squadra più forte per giocarsi la Champions. Per il momento la Fiorentina non sembra essere della partita visto che la richiesta di 6 milioni di euro per 2 anni del quasi 36enne sembrerebbe fuori portata. Il sudamericano potrebbe scendere a 5 annui, ma difficilmente accetterebbe di meno.