TMW, La firma di Palladino può arrivare già in giornata

Secondo quanto riportato da TMW, la firma di Raffaele Palladino con la Fiorentina potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi. La Fiorentina ha deciso di rompere gli indugi e accelerare in modo deciso per chiudere l'operazione nelle prossime ore e porsi al riparo da eventuali inserimenti last minute. I dirigenti di Commisso nella giornata di domani hanno già indetto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti con l'intento di spiegare le strategie in vista della prossima stagione.