La Fiorentina resta vigile su Pedro, attaccante centrale del Fluminense. I viola, prima di stringere per il suo eventuale acquisto, vogliono valutare le condizioni fisiche del giocatore che però piace molto. Incontro in corso a Milano tra Pradè e gli intermediari della trattativa che potrebbe portare il brasiliano a giocare in Serie A. A riportarlo è TMW.