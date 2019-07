TMW, Doppio no del Brescia a Saponara e Vitor Hugo

EX VIOLA HAGI JR, È GIÀ IN BELGIO. DOMANI VISITE CON IL GENK Dopo aver sfiorato le destinazioni Siviglia ed Ajax, sembra proprio che il futuro di Ianis Hagi sarà in Jupiler League, e più precisamente nel Genk. Il fantasista rumeno classe '98, infatti, è sbarcato quest'oggi in Belgio in compagnia del padre,... Dopo aver sfiorato le destinazioni Siviglia ed Ajax, sembra proprio che il futuro di Ianis Hagi sarà in Jupiler League, e più precisamente nel Genk. Il fantasista rumeno classe '98, infatti, è sbarcato quest'oggi in Belgio in compagnia del padre,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi