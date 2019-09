La Fiorentina chiude per Pedro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l’attaccante del Fluminense, che domani sarà in Italia, arriverà a titolo definitivo per un’operazione da 13 milioni di euro. Per lui cinque anni di contratto.

