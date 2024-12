TMW, Difficile la partenza di Folorunsho a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

>Antonio Conte non vuole sorprese dal mercato di gennaio. Quindi non ci saranno cessioni per le prime riserve come possono essere Raspadori e Folorunsho, accompagnati da interessamenti anche forti ma che sono già all'interno del meccanismo Napoli, nonostante nella sfida di giovedì sera contro la Lazio non ci siano state prove straordinarie da parte delle seconde linee, Simeone e Neres a parte Se è vero quindi che Juan Jesus può andare via - mentre Rafa Marin è bocciato - gli altri sono stati tutti bloccati dal tecnico. Non c'è spazio per una rivoluzione di gennaio perché gli obiettivi sono chiari e non troppo semplici da raggiungere, vista la concorrenza sfrenata che c'è per il quarto posto che vale la Champions, oltre ovviamente allo Scudetto.