TMW, C'è anche Birindelli dal Monza per la fascia destra

Altro nome di un giocatore del Monza per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo quanto riporta TMW il club viola avrebbe infatti messo nel mirino Samuele Birindelli, esterno destro del club brianzolo che nell'ultima stagione ha totalizzato 35 presenze su 38 giornate di campionato. Per il momento si tratta solo di un'idea ma a breve la situazione potrebbe diventare molto più concreta, con la dirigenza gigliata e il neo allenatore che negli ultimi giorni hanno parlato molto delle mosse da fare sul mercato anche se la concorrenza per Birindelli non manca.