TIFOSI, Biglietti Milan: situazione incredibile

L'ACCVC, insieme all'ATF, hanno fatto uscire il seguente comunicato in merito alla questione legata ai biglietti del settore ospiti per la gara tra Fiorentina e Milan: "La situazione che si è creata riguardo all'acquisto dei biglietti del settore ospiti di San Siro da parte dei tifosi della Fiorentina ha - a dir poco - dell'incredibile. La vendita è iniziata alle ore 15.00 di venerdì 22 aprile e sarebbe dovuta durare fino alle 19.00 del giorno precedente la gara, Settore III Anello Verde (4.109 posti), prezzo 8€ + diritti di prevendita senza obbligo di Inviola né restrizioni (vedi residenza) nonostante che le tifoserie - come è risaputo da tutti - non siano storicamente in "buoni" rapporti. I tifosi del Milan, una volta esauriti tutti i settori di San Siro, hanno iniziato a comprare i biglietti del settore ospiti, così come un certo numero di tifosi viola (non abbastanza rispetto a chi si è già organizzato per arrivare a Milano). Quando il Milan, a seguito di segnalazione proveniente da Firenze si è accorto di quanto stava accadendo ha chiuso le vendite con l'impegno di trovare una soluzione per consentire ai tifosi della Fiorentina di assistere alla partita nel settore a loro destinato. Ci sono tanti tifosi viola con pullman, treni, minibus, auto in attesa di poter comprare il biglietto. Si gioca domenica alle 15:00 ma ancora niente, non si sa niente. Auspicando che sia trovata in tempi brevissimi una soluzione a "questa brutta storia". Associazioni del tifo della Fiorentina continueranno a fare quello che hanno sempre fatto. Andranno a Milano i tifosi che dispongono del biglietto sedendosi al proprio posto con i vessili viola (ripetiamo che il titolo è già in possesso di un certo numero di tifosi). Andranno a Milano i tifosi che già si sono organizzati e hanno pagato il viaggio ma sono - loro malgrado - senza biglietto. Questa è la situazione: ognuno si prenda le proprie responsabilità, Istituzioni comprese".