THIAGO MOTTA, Domani saranno out Vlahovic e Nico

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, annunciando varie assenze tra cui due ex Fiorentina. Le parole riportate da TMW ripartono da un bilancio di queste due settimane di sosta: "Quelli rimasti li ho visti molto bene. Abbiamo fatto allenamenti individualizzati e una partita con l'under 17. Quelli che sono rientrati stanno molto bene e siamo determinati a fare una grande partita".

C'è qualcuno che può essere simile a Vlahovic?

"Tutti i calciatori hanno caratteristiche diversa ed è interessante questo. Domani non ci saranno Vlahovic, Nico, Douglas, Juan, Bremer e Adzic. Gli altri sono disponibili".

Come sta Vlahovic? Cosa pensa delle dichiarazioni del serbo?

"Non lo so, sicuramente non ci sarà domani. Speriamo di averlo il prima possibile. Ho fiducia in tutti i miei ragazzi e so che lo faranno sia in fase difensiva che in fase offensiva. Questo è un obbligo".

È preoccupato per tutte queste assenze? Su Nico e Douglas?

"Stanno impiegando il tempo che ci vuole per restare con la squadra. Lo staff medico e i giocatori stanno dando il massimo per tornare a disposizione. Io sono concentrato sulla partita di domani".

Come cambierà il vostro modo di attaccare?

"Gli infortuni fanno parte del gioco. Adesso è toccato anche a Dusan. Giocheremo la nostra partita attaccando insieme e difendendo insieme. Noi dobbiamo mettere in pratica quello che conviene a noi e non a loro".

Si immagina qualche sorpresa in campionato?

"Molto equilibrato e questo fa bene a noi e al pubblico. Dobbiamo provare a continuare tutti così. Noi dobbiamo provare a fare più risultati positivi possibili. Non mi piace fare paragoni. Sinner è Sinner. Noi abbiamo tantissimi giocatori forti con la cultura del lavoro. Noi dobbiamo continuare così e speriamo che anche Sinner possa continuare così".