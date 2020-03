THEREAU, Virus? Ora non posso vedere mio figlio

Il quotidiano francese La Provence ha raccolto oggi una serie di testimonianze di giocatori transalpini che giocano all’esterno chiedendogli come stanno vivendo il difficile momento legato alla diffusione del Coronavirus. Tra i giocatori che hanno preso la parola c’è stato anche Cyril Therau, che ha rilasciato tra le tante frasi queste dichiarazioni molto significative: “L’Italia adesso si è chiusa in casa ma noi lunedì e martedì scorso ci siamo allenati regolarmente. Adesso dopo il contagio dentro il nostro spogliatoio non possiamo più lasciare la nostra casa. Dato che ci sono stati casi positivi, siamo obbligati starcene per quindici giorni in disparte nelle nostre abitazioni. Pensate, non posso vedere neppure mio figlio”.