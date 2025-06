Tessmann, dalla pista viola all'idea Pisa: Gilardino lo vuole sotto la torre

Nell’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Pisa, all’indomani dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina nerazzurra. Con il ritorno in Serie A, il club toscano è al lavoro per rinnovare il centrocampo, alla ricerca dei profili giusti per raggiungere l’obiettivo salvezza. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza figura anche un vecchio obiettivo della Fiorentina dell’era Commisso.

Secondo quanto riportato dalla Rosea, infatti, piace molto Tanner Tessmann, centrocampista attualmente in forza al Lione e con un passato in Serie A al Venezia. La situazione incerta del club francese — che sarà retrocesso d’ufficio in Ligue 2 — apre alla possibilità che il giocatore si svincoli e torni in Italia a parametro zero.