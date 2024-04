TESSER, Con Italiano qualcosa di nuovo nel nostro calcio

FirenzeViola.it

L'allenatore Attilio Tesser ha tessuto le lodi a Vincenzo Italiano, dopo il pari di ieri, in un'intervista a Sportitalia: "È un dato oggettivo il fatto che Italiano abbia svolto un buon lavoro alla Fiorentina. Ha sempre mantenuto la squadra nelle zone alte della classifica. Grazie al suo calcio aggressivo e propositivo ha finalmente fatto vedere qualcosa di nuovo in Italia. Sono anche arrivati i risultati, con due finali, e possono ancora arrivarne altri. Il bilancio, quindi, non può che essere positivo".