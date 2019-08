TEOTINO, Chiesa vuole forzare l'uscita. Ninja...

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo ed ex direttore della comunicazione della Fiorentina, ha parlato così del mercato dei viola: "Nainggolan? Restano da sistemare le questioni relative all'ingaggio del giocatore, perché la Fiorentina non può pagarlo interamente. La speranza che si trovi un accordo con i viola c'è sempre, ma non è facile. Chiesa? C'era già un accordo tra lui e la Juventus. Il giocatore era disponibile ma ha trovato la porta chiusa da parte di tutta la Fiorentina, che vuole ripartire da lui. Mi dicono che il giocatore sia ancora scontento e che voglia forzare l'uscita".