TACOPINA, DDR nell'Italia? Sarà un allenatore-top

Daniele De Rossi ricomincia dalla Nazionale Italiana. L’ex centrocampista della Roma è un nuovo collaboratore di Roberto Mancini. “È uno dei miei cari amici in Italia, la superstar più umile che abbia mai incontrato. E spesso superstar e umile non vanno di pari passo”, dice a Tuttomercatoweb l’ex dirigente della Roma, Joe Tacopina, prossimo a diventare presidente del Catania. “Daniele - dice Tacopina - è anche una delle persone più intelligenti nel calcio e, soprattutto, è un leader nato per natura. È destinato ad essere un grande allenatore in futuro e un giorno, come ho discusso con lui, spero - conclude il prossimo presidente del Catania - che diventi il mio”.