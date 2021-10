TACCHINARDI, Vedrei bene Belotti all'Atalanta

Nel corso di Maracanà, l'ospite ed ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato di Andrea Belotti, attaccante che sembra in uscita dal Torino e su cui pare poter piombare la Fiorentina: "Belotti è un ottimo calciatore. Come profilo e tipologia di attaccante lo vedrei bene all'Atalanta, ma non so se può dargli certe cifre. E non so se va via per una questione di stimoli".