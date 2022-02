T. MOTTA, Mi aspetto le scuse dell'arbitro

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, non ci sta a perdere così e in conferenza stampa manda un messaggio all'arbitro: "Per il rigore e quello che è successo oggi, mi aspetto le scuse come successo ad altre società. Il rosso ad Amian? La manata in faccia, secondo l'arbitro è stata giallo. L'arbitro mi ha chiesto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto, con grande rispetto, che io ho perso una finale di Champions per una simulazione come ha fatto il giocatore della Roma. I giocatori non aiutano, poi c'è stata confusione nella squadra arbitrale e diamo la possibilità ad un ragazzo giovane, come il ragazzo della Roma, di fare queste simulazioni in cui sembra morto e poi si rialza. La responsabilità è di tutti, io mi ci metto sempre dentro"

"Per come è andata oggi - ha aggiunto -dobbiamo essere da un lato soddisfatti, anche se non è la parola giusta, ma orgogliosi di quanto fatto contro una squadra da Europa. Noi abbiamo tenuto fino alla fine e in certi momenti abbiamo cercato di attaccare anche con l'uomo in meno. Poi la Roma ha attaccato, noi abbiamo difeso bene e l'ultimo episodio lo lascio commentare a voi"