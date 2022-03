T. MOTTA, Contro i viola fischiati alcuni falli di troppo

A due giorni da Spezia-Venezia, match cruciale in chiave salvezza, Thiago Motta è stato protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita. Il tecnico dei liguri, chiamato ad esporsi su alcuni presunti errori arbitrali subiti dagli spezzini, ha citato anche la partita persa un mese e mezzo fa contro la Fiorentina: “In partite così equilibrate come quelle di Serie A ogni dettaglio conta. Come ho detto dopo Reggio Emilia, possiamo tutti migliorare. È vero che a Sassuolo siamo stati penalizzati, perché io vado sul criterio di come si gestisce la partita. Con la Fiorentina certi falli, per la mia opinione, andavano lasciati giocare. Se fischi sempre - e io dal campo l’ho vissuto - e poi a volte non fischi diventa una confusione. Se l’arbitro fa giocare, ci sono contatti che vanno valutati. Se prendiamo solo l’episodio è facile commentare, va vista la partita e il criterio con cui è gestita. È una cosa che serve per migliorare. Abbiamo molti arbitri di qualità, così come tanti giocatori e allenatori di qualità, e tutti siamo lì per fare il nostro meglio, con grande rispetto. In partite così equilibrate, ogni dettaglio può cambiare"