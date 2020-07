T. CORSI, No a Pradè con un altro dirigente. Mercato...

Tito Corsi, ex ds della Fiorentina, ha parlato al Brivido Sportivo di calciomercato: "Penso che affiancare a Pradè un altro dirigente non vada bene, come due galli nello stesso pollaio. In attacco punterei un elemento d'esperienza da far essere riferimento per Vlahovic, talento puro da far crescere. Giovani? Si è distinto Gori con l'Arezzo. Ha delle doti notevoli".