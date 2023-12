SUPERCOPPA, Cambia il calendario di A: le possibili date

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Supercoppa ha cambiato il calendario di Serie A. Per le quattro in campo in Arabia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - cambia semmai la giornata numero 21, prevista per il weekend del 20-21 gennaio: Napoli e Fiorentina, contro Sassuolo e Bologna, dovrebbero anticipare a mercoledì 17 gennaio, una partita alle 18.30, l’altra alle 20.45; Inter e Lazio (avversarie Atalanta e Torino) in campo giovedì 18, da dividersi negli stessi orari. La 22a di A, una settimana più tardi, dovrebbe vedere le solite quattro posticipare al lunedì (le due che rientreranno per prime dall’Arabia) e al martedì (le due finaliste): orari ancora da ufficializzare.