STROPPA, Messias pronto per un grande club. Simy...

Giovanni Stroppa, neo-tecnico del Monza, poco prima della presentazione coi brianzoli ha parlato anche di due giocatori che ha allenato nell'ultimo anno a Crotone e che sono stati accostati alla Fiorentina, ovvero Junior Messias e Nwankwo Simy: "Messias è un giocatore con grandi qualità, ha fatto un ottimo girone d'andata, con gol e rifiniture. Oltre a grande tecnica ha una grande gamba, è un professionista esemplare ed è un giocatore importante. Purtroppo è arrivato ai professionisti tardi rispetto al suo talento, ma è integro fisicamente e ha qualche anno in più per affermarsi a grandi livelli. Credo possa far bene in ogni club di A, anche nella Fiorentina. Simy, come Messias, ha dei numeri importanti. Parliamo di un giocatore che ha numeri importanti, dimostrati anche in A".