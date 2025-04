Stramaccioni: "Per il Parma al Franchi sarà dura, la Fiorentina in casa non sbaglia un colpo"

L'allenatore Andrea Stramaccioni in un'intervista alla Gazzetta di Parma ha parlato così della Fiorentina, della gara di domani contro il Celje, con un accenno a quella di domenica col Parma: "La Fiorentina è una squadra forte e completa in tutti i reparti, Palladino ha trovato con la difesa a tre probabilmente il suo "abito su misura" dopo diversi cambi tattici in stagione, ed ha in Moise Kean uno dei giocatori più determinanti di questa Serie A. Gudmundsson sta tornando ai suoi livelli e Fagioli e Dodò mi hanno impressionato a San Siro.

Sarà una gara difficilissima per il Parma anche perché al Franchi ultimamente la Fiorentina non sbaglia un colpo: reputo fondamentale l'approccio alla gara, evitare insomma di metterla subito in salita. Da non dimenticare però anche l'impegno di domani in Conference in Slovenia, molto importante per i Viola".