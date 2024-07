STRAKOSHA, Anche il Monza sul portiere albanese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'estremo difensore polacco Wojciech Szczesny è il primo obiettivo del Monza per sostituire Di Gregorio, portiere che da qualche giorno ha ufficialmente lasciato il club brianzolo per iniziare la sua nuova avventura alla Juventus. Ma quali possono essere le alternative? Secondo la Gazzetta dello Sport, Thomas Strakosha in uscita dal Brentford, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, è una delle possibilità che sta valutando il Monza: può lasciare il club inglese per circa quattro milioni di euro e tornerebbe volentieri in Serie A, campionato in cui ha già collezionato 164 presenze.

Gli altri nomi che Adriano Galliani sta valutando in questi giorni sono Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona, Pierluigi Gollini dell’Atalanta o Stefano Turati del Sassuolo.