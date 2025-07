Dopo la corte a Firenze, Corvino abbraccia Di Francesco: "Sempre stata sintonia"

Presente in conferenza stampa nel giorno della presentazione del nuovo tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, Pantaleo Corvino - dg del club giallorosso - ha raccontato da dove nasca la scelta di puntare sull'allenatore pescarese, reduce dalla retrocessione con il Venezia ma già obiettivo del dirigente salentino nel corso dell'estate 2017 quando ancora Corvino lavorava alla Fiorentina: "E' una scelta voluta, Di Francesco ha tutto per fare bene qui da noi, ha l'entusiasmo, gli stimoli e la voglia per riuscirci. E' un grande professionista, ha voglia di riscattarsi" ha detto Corvino che poi ha aggiunto: "Noi aiuteremo lui e tutto il suo staff per dare il meglio. Anche loro cercheranno di aiutare noi per dare il meglio. Se non si è una famiglia è difficile percorrere la strada insieme. Tra di noi c'è sempre stata sintonia per percorrere assieme questo percorso.

Dobbiamo andare oltre la storia. La storia l'abbiamo fatta partecipando alla Serie A per il quarto anno di fila. Vogliamo far continuare questa favola che stiamo vivendo. L'ambizione non ci manca, ma portare tutti a un sano realismo e sembrare poco ambiziosi è uno sforzo che facciamo per essere sempre realistici".