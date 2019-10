STOVINI, Non vedo bene Boateng: metterei Vlahovic

L'ex difensore Lorenzo Stovini, fiorentino e noto tifoso della Fiorentina, ha così parlato in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo: "La partita è alla portata, vedremo come cambierà Montella. Io darei spazio a Vlahovic, secondo me è dall'inizio della stagione che se l'è meritato ormai. Boateng invece non lo vedo bene. Ribery ha fatto capire subito di che pasta è fatto, è positivo che non voglia mai uscire ma bisogna rispettare le scelte dell'allenatore. Ha sbagliato, deve capire che è a Firenze e infatti è stato squalificato tre giornate".