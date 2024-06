STAFF, Peluso e Citterio affiancheranno Palladino a Firenze

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Durante la conferenza stampa di presentazione al media center del Viola Park di Bagno a Ripoli (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), il nuovo allenatore viola Raffaele Palladino ha confermato due Nomi del suo staff che lo accompagneranno nel suo percorso in viola: Federico Peluso e Stefano Citterio.

Il primo è certamente conosciuto per le sue esperienze da giocatore nelle squadre di Atalanta, Juventus e Sassuolo in Serie A. Ha affrontato la Fiorentina 16 volte in carriera, in una di esse è stato sanzionato con un cartellino rosso (Fiorentina 4-1 Atalanta nella stagione 2012/2013). In totale ha collezionato 274 presenze nel massimo campionato italiano e dal 2022 è entrato nello staff di Palladino come collaboratore tecnico.

Stefano Citterio è cresciuto nelle giovanili del Milan per poi giocare principalmente nella Reggiana, nella Lucchese e nel Pro Sesto. Si è ritirato come calciatore nel 2009/2010 ed ha cominciato la sua carriera da allenatore nel 2015 nel Renate fino al 2020. Dalla stagione 2021/2022 è vice allenatore di Palladino al Monza e lo affiancherà anche nella prossima esperienza alla Fiorentina.